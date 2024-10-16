إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي والمطلة في إصبع الجليل

جيش العدو يصدر تهديداً جديداً بإخلاء مبنى في منطقة الحوش قضاء صور

جيش العدو يصدر تهديداً جديداً بإخلاء مبنى في منطقة الحوش قضاء صور

جيش العدو يصدر تهديداً جديداً بإخلاء مبنى في منطقة الحوش قضاء صور

رويترز عن وزارة الدفاع الألمانية: سفينة تابعة للأسطول الألماني تسقط جسما طائرا غير مأهول قبالة سواحل لبنان