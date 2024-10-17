"إبن الشيطان وهتلر العصر الحالي".. رئيس نيكاراغوا يهاجم نتنياهو

وخلال فعالية رسمية بحضور كبار ضباط الجيش والشرطة أمس الأربعاء أكد أورتيغا رفض بلاده استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وتوسعها نحو لبنان، متهماً الولايات المتحدة بدعم إسرائيل وتسليحها مع بعض الأنظمة الغربية، لمواصلة هيمنتها على شعوب المنطقة.

وأعلنت حكومة نيكاراغوا، مساء الجمعة، قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ردا على الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضافت الحكومة النيكاراغوية، في بيان، أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على فلسطين، وامتدادها إلى لبنان وسوريا واليمن وإيران، يشكل تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي والعالمي.

وسبق هذا الإعلان قرار من الكونغرس في نيكاراغوا، يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بالتزامن مع الذكرى السنوية للعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.