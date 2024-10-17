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المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير
المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير
إذاعة جيش العدو نقلا عن مصدر دبلوماسي: تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار
إذاعة جيش العدو نقلا عن مصدر دبلوماسي: تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار
القناة 12 العبرية: جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن يحيى السنوار قد تم القضاء عليه بالفعل
القناة 12 العبرية: جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن يحيى السنوار قد تم القضاء عليه بالفعل
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عربي و دولي
نتنياهو لـ "لوفيغارو": حزب الله يختبئ خلف مواقع اليونيفيل ليطلق الصواريخ علينا
2024-10-17 | 06:51
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نتنياهو لـ "لوفيغارو": حزب الله يختبئ خلف مواقع اليونيفيل ليطلق الصواريخ علينا
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