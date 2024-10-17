إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في المطلة ومسكاف عام وكفار جلعادي

المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير

المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير

المقاومة الاسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير

إذاعة جيش العدو نقلا عن مصدر دبلوماسي: تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار

إذاعة جيش العدو نقلا عن مصدر دبلوماسي: تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار

إذاعة جيش العدو نقلا عن مصدر دبلوماسي: تل أبيب أبلغت دولا في المنطقة بمقتل السنوار

القناة 12 العبرية: جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن يحيى السنوار قد تم القضاء عليه بالفعل