حماس: القطاع يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية على مرأى من العالم

أكدت حركة حماس في بيان ان "المجزرة المروعة في مدرسة أبو حسين في جباليا جريمة إبادة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها وعواقبها"، مشيرة الى ان "شمال قطاع غزة يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية وتهجير ممنهج على مرأى ومسمع من العالم".

