جيش العدو الإسرائيلي يعلن رسمياً تصفية يحيي السنوار

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الخميس، "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة".



كما أعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كامل، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على المدعو، يحيي السنوار، رئيس حماس.



من جهتها أوضحت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال: "‏وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".