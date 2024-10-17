جيش الاحتلال: السنوار قاد حماس وروّج لإيديولوجيتها قبل الحرب وخلالها

النائب غياث يزبك لـ الجديد: إسرائيل مدانة بكل شيء وعندما كان حزب الله يقوم يتحرير لبنان من العدوان الإسرائيلي "كان على راسي" ولكن من 25 أيار الـ 2000 حتى اليوم لا علاقة للبنان في هذه الحرب