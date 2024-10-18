إيران: روح المقاومة ستقوى بعد إستشهاد السنوار

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الخميس إن "روح المقاومة ستقوى"، بعد تواتر تقارير عن استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار، في اشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.