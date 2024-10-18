حماس تتوعد "اسرائيل": الرهائن لن يعودوا قبل وقف العدوان
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس، بعد اغتيال زعيمها يحيى السنوار أن "الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها لن يعودوا قبل وقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في كلمة متلفزة: "نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال".
حماس