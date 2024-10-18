حماس تتوعد "اسرائيل": الرهائن لن يعودوا قبل وقف العدوان

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس، بعد اغتيال زعيمها يحيى السنوار أن "الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها لن يعودوا قبل وقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".