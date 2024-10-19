خامنئي حول مقتل السنوار: وجه صفعة قوية وشجاعة لاسرائيل

وقال خامنئي: إن "الشهيد السنوار كان الوجه المشرق للمقاومة والنضال ووقف بوجه العدو الظالم والمعتدي بعزم فولاذي" مشيرا إلى أنه "وجه صفعة قوية وشجاعة للاحتلال، ومخلدا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر التي يستحيل تعويضها".

ولفت إلى أن "شخصا مثله قضى عمره في مواجهة العدو الغاصب والظالم لا تليق به خاتمة سوى الشهادة".

وأضاف أن "جبهة المقاومة لم تتوقف عن تقدمها باستشهاد أبرز أعلامها كما في السابق".

وأكد خامنئي أنه "باستشهاد السنوار لن تشهد جبهة المقاومة أدنى توقف فحركة "حماس" حية وستبقى حية".

وختم بيانه "أبعث التهاني باستشهاد أخينا يحيى السنوار، إلى عائلته، ورفاقه في الجهاد، وجميع المولهين بالجهاد في سبيل الله، وأعزي بفقده".