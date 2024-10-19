تصعيد أمني: إطلاق أكثر من 20 صاروخًا نحو منطقة الكريوت في خليج حيفا

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية "رصد إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا"، كما أفادت القناة 13 أنه تم " إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ في كريات آتا بخليج حيفا"