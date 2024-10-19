تصعيد أمني: إطلاق أكثر من 20 صاروخًا نحو منطقة الكريوت في خليج حيفا

القناة 13 الإسرائيلية: إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ في كريات آتا بخليج حيفا pic.twitter.com/nNx1ohkRk3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 19, 2024
القناة 13 الإسرائيلية: إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ في كريات آتا بخليج حيفا pic.twitter.com/nNx1ohkRk3
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا pic.twitter.com/bWABeFQlg3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 19, 2024
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه منطقة الكريوت في خليج حيفا pic.twitter.com/bWABeFQlg3