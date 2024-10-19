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عربي و دولي

أبو الغيط: نساند موقف ميقاتي برفضه تجاوز السيادة اللبنانية

2024-10-19 | 09:27
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أبو الغيط: نساند موقف ميقاتي برفضه تجاوز السيادة اللبنانية
أبو الغيط: نساند موقف ميقاتي برفضه تجاوز السيادة اللبنانية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701"، مشدداً على أن "الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد علي سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية".

وأضاف الأمين العام، رداً على أسئلة للصحافيين حول تعليقه علي ما تصريح ايراني من استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار 1701،  "انني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة  للموقف الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي والذي تمثل في رفض هذا التصريح الايراني،  فلا محل لفرض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية… ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر".

وقال "الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب ان يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب ان يكون مدعوماً بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب، ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف".
أبو الغيط: نساند موقف ميقاتي برفضه تجاوز السيادة اللبنانية

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عربي و دولي

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