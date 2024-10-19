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عربي و دولي

أردوغان: إسرائيل لا تريد وضع حد للحرب وإستشهاد القادة يُفرحها

2024-10-19 | 11:23
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أردوغان: إسرائيل لا تريد وضع حد للحرب وإستشهاد القادة يُفرحها
أردوغان: إسرائيل لا تريد وضع حد للحرب وإستشهاد القادة يُفرحها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمتلك عقلية توسعية، ومن الواضح أنه لا يركز على إبقاء الحرب ضمن "حدود معينة".

وأشار في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مدينة إسطنبول التركية: "أن الحرب التي بدأت في قطاع غزة امتدت الآن إلى لبنان، ومن المؤسف أن إسرائيل تواصل مجازرها في لبنان بوحشية لا هوادة فيها".

وواصل: "يبدو أن استشهاد العديد من القادة يشكّل مصدر فخر وسرور بالنسبة لأنصار إسرائيل، بينما الغرب يبدو وأن يحتفل بذلك من خلال التزامه الصمت".

وتابع أردوغان: "إن نهج أمريكا طيلة هذه العملية ليس مختلفا أيضا، فليس من الصعب على إسرائيل الحصول على الأسلحة والمعدات منها، إذ يتم توريدها إليها بكميات كبيرة، وبهذه الموارد، تواصل إسرائيل مجازرها في المنطقة".

كما أضاف أن "إرساء وقف إطلاق نار دائم، وإرسال المساعدات إلى المنطقة، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل، أمر مهم، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".

أردوغان: إسرائيل لا تريد وضع حد للحرب وإستشهاد القادة يُفرحها

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

أردوغان

إسرائيل

تركيا

حرب غزة

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الولايات المتحدة

الجيش الإسرائيلي

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تحرك سعودي رسمي بعد تقرير إخباري "مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة"
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قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية في بيان، السبت، إنها أحالت مسؤولين في إحدى القتوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري.

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16:18

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قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية في بيان، السبت، إنها أحالت مسؤولين في إحدى القتوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري.

وقالت الهيئة إن التقرير "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة"، وأوضحت أن التحقيق أجري "لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة."

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