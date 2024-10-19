أردوغان: إسرائيل لا تريد وضع حد للحرب وإستشهاد القادة يُفرحها

وأشار في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مدينة إسطنبول التركية: "أن الحرب التي بدأت في قطاع غزة امتدت الآن إلى لبنان، ومن المؤسف أن إسرائيل تواصل مجازرها في لبنان بوحشية لا هوادة فيها".

وواصل: "يبدو أن استشهاد العديد من القادة يشكّل مصدر فخر وسرور بالنسبة لأنصار إسرائيل، بينما الغرب يبدو وأن يحتفل بذلك من خلال التزامه الصمت".

وتابع أردوغان: "إن نهج أمريكا طيلة هذه العملية ليس مختلفا أيضا، فليس من الصعب على إسرائيل الحصول على الأسلحة والمعدات منها، إذ يتم توريدها إليها بكميات كبيرة، وبهذه الموارد، تواصل إسرائيل مجازرها في المنطقة".

كما أضاف أن "إرساء وقف إطلاق نار دائم، وإرسال المساعدات إلى المنطقة، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل، أمر مهم، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".