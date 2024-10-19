نتنياهو بتعليق مزنّر بالنار والرد: وكلاء إيران حاولوا اغتيالي

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "وكلاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحا".

كما أضاف: "هذا لن يمنعني ولن يمنع دولة إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة".

وتابع: "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا لذلك".

وأردف قائلا: "سنواصل القضاء على إرهابييكم، سنعيد مختطفينا من غزة، وسنعيد سكاننا في الشمال".

في حين شدد على أن "إسرائيل" ستحقق "كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد، السبت، أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.