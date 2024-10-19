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عربي و دولي

نتنياهو بتعليق مزنّر بالنار والرد: وكلاء إيران حاولوا اغتيالي

2024-10-19 | 13:35
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نتنياهو بتعليق مزنّر بالنار والرد: وكلاء إيران حاولوا اغتيالي
نتنياهو بتعليق مزنّر بالنار والرد: وكلاء إيران حاولوا اغتيالي

ندد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بـ"وكلاء إيران" مشيراً انهم "حاولوا" اغتياله مع زوجته بطائرة مسيرة.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "وكلاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ فادحا".

كما أضاف: "هذا لن يمنعني ولن يمنع دولة إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائنا لضمان أمننا لأجيال عديدة".

وتابع: "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا لذلك".

وأردف قائلا: "سنواصل القضاء على إرهابييكم، سنعيد مختطفينا من غزة، وسنعيد سكاننا في الشمال".

في حين شدد على أن "إسرائيل" ستحقق "كل أهداف الحرب التي وضعناها، وسنغير الواقع الأمني في منطقتنا لأجيال".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد، السبت، أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية

نتنياهو بتعليق مزنّر بالنار والرد: وكلاء إيران حاولوا اغتيالي

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية

إيران

قيسارية

منزل نتنياهو.

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تحرك سعودي رسمي بعد تقرير إخباري "مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة"
16:18

تحرك سعودي رسمي بعد تقرير إخباري "مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة"

قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية في بيان، السبت، إنها أحالت مسؤولين في إحدى القتوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري.

وقالت الهيئة إن التقرير "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة"، وأوضحت أن التحقيق أجري "لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة."

16:18

تحرك سعودي رسمي بعد تقرير إخباري "مخالف للسياسة الإعلامية للمملكة"

قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية في بيان، السبت، إنها أحالت مسؤولين في إحدى القتوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري.

وقالت الهيئة إن التقرير "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة"، وأوضحت أن التحقيق أجري "لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة."

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