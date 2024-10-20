رئيس جديد لأندونيسيا

ويحمل سوبيانتو طموحات أكبر من سلفه جوكو ويدودو، بينها خطة لتوفير وجبات مجانية للطلاب بتكلفة 28 مليار دولار.

وفيما تسجل البلاد معدل نمو سنوي منتظم يبلغ نحو 5 بالمئة، تعهد الجنرال السابق الإفادة من سياسات سلفه للوصول إلى معدل 8 بالمئة، معولا على الموارد البشرية الضخمة التي تتميز بها البلاد.

وقال برابوو في خطاب الفوز الذي ألقاه في مارس: "من خلال الرخاء يمكننا تحقيق العدالة للشعب الإندونيسي بكامله. يتعيّن علينا الاتحاد للقضاء على الفقر والجوع وعلى معاناة شعبنا".

ولتحقيق هذه الغاية، يراهن برابوو على المشاريع الوطنية الكبرى والموارد الطبيعية الهائلة التي يزخر بها الأرخبيل، لخفض معدل الفقر الذي يزيد على 9 بالمئة.