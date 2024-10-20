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عربي و دولي

بلينكن وجولة جديدة مرتقبة في الشرق الأوسط.. هذه أهدافها

2024-10-20 | 01:34
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بلينكن وجولة جديدة مرتقبة في الشرق الأوسط.. هذه أهدافها
بلينكن وجولة جديدة مرتقبة في الشرق الأوسط.. هذه أهدافها

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى تل أبيب الثلاثاء المقبل.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن زيارة بلينكن الأسبوع المقبل تأتي ضمن جولة له في الشرق الأوسط.

ويُتوقع أن يناقش خلالها محاولات استئناف المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والترويج لخطة لليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، والرد الإسرائيلي على إيران.

تأتي الزيارة في ظل تعقيدات متصاعدة تلت مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار واستهداف منزل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسيرة في قيسارية، وما قد يتسبب به ذلك من تداعيات في المنطقة، لا سيما بعد تحميل نتنياهو إيران المسؤولية.

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عربي و دولي

أنتوني بلينكن

الخارجية الأميركية

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حرب غزة

صفقة الرهائن

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وقالت صحيفة معاريف ان قاسم فرّ مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خشية إغتياله، ورغم ذلك، لا توجد تأكيدات رسمية من السلطات في إيران أو لبنان حول هذه الأنباء.

ونقلت معاريف عن شبكة إرم التي نقلت عن مصدر إيراني لم تسمه، أن قاسم غادر بيروت بطائرة إيرانية بصحبة وزير الخارجية عباس عراقجي يوم السبت الموافق 5 من أكتوبر/تشرين الأول إلى العاصمة السورية التي زارها عراقجي وبعدها غادرت الطائرة باتجاه طهران".

وأضاف أن "الخطاب الثاني والثالث الذي ظهر فيهما نعيم قاسم بعد اغتيال نصر الله كان من محل إقامته في العاصمة طهران بينما كان الأول من بيروت".

02:48

معاريف: نعيم قاسم "فرّ" إلى إيران

ذكرت تقارير إعلامية للعدو الإسرائيلي أن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، غادر لبنان إلى إيران في 5 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت صحيفة معاريف ان قاسم فرّ مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خشية إغتياله، ورغم ذلك، لا توجد تأكيدات رسمية من السلطات في إيران أو لبنان حول هذه الأنباء.

ونقلت معاريف عن شبكة إرم التي نقلت عن مصدر إيراني لم تسمه، أن قاسم غادر بيروت بطائرة إيرانية بصحبة وزير الخارجية عباس عراقجي يوم السبت الموافق 5 من أكتوبر/تشرين الأول إلى العاصمة السورية التي زارها عراقجي وبعدها غادرت الطائرة باتجاه طهران".

وأضاف أن "الخطاب الثاني والثالث الذي ظهر فيهما نعيم قاسم بعد اغتيال نصر الله كان من محل إقامته في العاصمة طهران بينما كان الأول من بيروت".

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