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عربي و دولي

معاريف: نعيم قاسم "فرّ" إلى إيران

2024-10-20 | 02:48
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معاريف: نعيم قاسم &quot;فرّ&quot; إلى إيران
معاريف: نعيم قاسم "فرّ" إلى إيران

ذكرت تقارير إعلامية للعدو الإسرائيلي أن نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، غادر لبنان إلى إيران في 5 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت صحيفة معاريف ان قاسم فرّ مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خشية إغتياله، ورغم ذلك، لا توجد تأكيدات رسمية من السلطات في إيران أو لبنان حول هذه الأنباء.

ونقلت معاريف عن شبكة إرم التي نقلت عن مصدر إيراني لم تسمه، أن قاسم غادر بيروت بطائرة إيرانية بصحبة وزير الخارجية عباس عراقجي يوم السبت الموافق 5 من أكتوبر/تشرين الأول إلى العاصمة السورية التي زارها عراقجي وبعدها غادرت الطائرة باتجاه طهران".

وأضاف أن "الخطاب الثاني والثالث الذي ظهر فيهما نعيم قاسم بعد اغتيال نصر الله كان من محل إقامته في العاصمة طهران بينما كان الأول من بيروت".

 

 

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