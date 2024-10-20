وزير خارجية إيران: حددنا الأهداف في إسرائيل وننتظر لنضرب بهذه الحالة

وأضاف أن بلاده سترد على أي اعتداء يستهدف المنشآت الإيرانية أو النووية، مشيرًا إلى تحديد أهدافهم في إسرائيل.
وأوضح عراقجي أن "أي هجوم سيقابل برد مماثل".
كما حذر من أن اندلاع حرب شاملة في المنطقة قد تنجر واشنطن إليها، مؤكدًا أنهم لا يرغبون في ذلك.
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "الركيزة الأساسية للشعب اللبناني هي إيران وقائدها المرشد علي خامنئي".وأضاف أن: "قوة إيران هي التي تجعلها مؤثرة في المعادلات الدولية".
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة دمشق، ونقل له "رسالة شفوية" من الملك الأردني عبدالله الثاني.
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إنه لن يكون هناك تقدم في مفاوضات الأسرى المحتجزين بغزة قبل الانتهاء من الرد على إيران، في الوقت الذي توعدت فيه طهران بالرد المماثل.