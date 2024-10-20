وزير خارجية إيران: حددنا الأهداف في إسرائيل وننتظر لنضرب بهذه الحالة

وأضاف أن بلاده سترد على أي اعتداء يستهدف المنشآت الإيرانية أو النووية، مشيرًا إلى تحديد أهدافهم في إسرائيل.

وأوضح عراقجي أن "أي هجوم سيقابل برد مماثل".

كما حذر من أن اندلاع حرب شاملة في المنطقة قد تنجر واشنطن إليها، مؤكدًا أنهم لا يرغبون في ذلك.