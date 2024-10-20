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عربي و دولي

وزير خارجية إيران: حددنا الأهداف في إسرائيل وننتظر لنضرب بهذه الحالة

2024-10-20 | 03:34
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وزير خارجية إيران: حددنا الأهداف في إسرائيل وننتظر لنضرب بهذه الحالة
وزير خارجية إيران: حددنا الأهداف في إسرائيل وننتظر لنضرب بهذه الحالة

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن "أي هجوم على إيران يعني تجاوز خطوطنا الحمراء، ولن نتركه دون رد".

وأضاف أن بلاده سترد على أي اعتداء يستهدف المنشآت الإيرانية أو النووية، مشيرًا إلى تحديد أهدافهم في إسرائيل.

وأوضح عراقجي أن "أي هجوم سيقابل برد مماثل".

كما حذر من أن اندلاع حرب شاملة في المنطقة قد تنجر واشنطن إليها، مؤكدًا أنهم لا يرغبون في ذلك.

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عربي و دولي

عباس عراقجي

إيران

رد إيران

إسرائيل

تل أبيب

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