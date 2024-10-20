إعلام العدو: الشرطة تغلق شارع 90 في صفد من مفرق روش بينا إلى مفرق عميعاد بعد سقوط صاروخ

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إنه لن يكون هناك تقدم في مفاوضات الأسرى المحتجزين بغزة قبل الانتهاء من الرد على إيران، في الوقت الذي توعدت فيه طهران بالرد المماثل.