مسؤول إسرائيلي رفيع يربط تقدم مفاوضات غزة بالردّ على إيران

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إنه لن يكون هناك تقدم في مفاوضات الأسرى المحتجزين بغزة قبل الانتهاء من الرد على إيران، في الوقت الذي توعدت فيه طهران بالرد المماثل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، أول أمس الجمعة، إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وذكرت هيئة بث العدو الثلاثاء الماضي أنه تم التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية، مضيفة أن خطة الرد تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران حددت جميع أهدافها في "إسرائيل"، وإذا هوجمت سترد بالمثل وتقصف هذه الأهداف، وحذر من أنه "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة، فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك".