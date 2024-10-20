غالانت: تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله

أكد وزير الحرب الاسرائيلي يواف غالانت، خلال جولة له في الحدود الشمالية، وتوجه لمقاتلي الفرقة 98 في جيش العدو الاسرائيلي: "في كل الأماكن التي جهّزها حزب الله لاقتحام إسرائيل، يقف الآن مقاتلو الجيش الإسرائيلي، والإرهابيون لا يستطيعون مواجهتهم".

