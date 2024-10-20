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عربي و دولي

غالانت: تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله

2024-10-20 | 09:02
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غالانت: تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله
غالانت: تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله

أكد وزير الحرب الاسرائيلي يواف غالانت، خلال جولة له في الحدود الشمالية، وتوجه لمقاتلي الفرقة 98 في جيش العدو الاسرائيلي: "في كل الأماكن التي جهّزها حزب الله لاقتحام إسرائيل، يقف الآن مقاتلو الجيش الإسرائيلي، والإرهابيون لا يستطيعون مواجهتهم".

وزعم غالانت: "لدينا أسرى من حزب الله، وهم يخبروننا بما يحدث - وهم في حالة خوف شديد".

وأضاف: "تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله".
 
ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن غالانت زعمه: "ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره".
 
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العدو يعلن مقتل قائد اللواء 401

أفاد المتحدث باسم جيش العدو، مساء الأحد، بمقتل قائد لواء المدرعات 401 في معركة جباليا بشمال قطاع غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المتحدث باسم الجيش سمح بإعلان خبر مقتل إحسان دقسة، الذي تولى منصبه في شهر حزيران الماضي.

12:42

العدو يعلن مقتل قائد اللواء 401

أفاد المتحدث باسم جيش العدو، مساء الأحد، بمقتل قائد لواء المدرعات 401 في معركة جباليا بشمال قطاع غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المتحدث باسم الجيش سمح بإعلان خبر مقتل إحسان دقسة، الذي تولى منصبه في شهر حزيران الماضي.

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