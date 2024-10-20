غالانت: تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله
أكد وزير الحرب الاسرائيلي يواف غالانت، خلال جولة له في الحدود الشمالية، وتوجه لمقاتلي الفرقة 98 في جيش العدو الاسرائيلي: "في كل الأماكن التي جهّزها حزب الله لاقتحام إسرائيل، يقف الآن مقاتلو الجيش الإسرائيلي، والإرهابيون لا يستطيعون مواجهتهم".
وزعم غالانت: "لدينا أسرى من حزب الله، وهم يخبروننا بما يحدث - وهم في حالة خوف شديد".
وأضاف: "تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله".
ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن غالانت زعمه: "ننتقل الآن من مرحلة هزيمة حزب الله إلى تدميره".