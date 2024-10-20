"الليلة سنهاجم الأصول التي تستخدم لتمويل أنشطة حزب الله".. هذا ما أعلنه جيش العدو الاسرائيلي!

أعلن جيش العدو الاسرائيلي أنه "سنهاجم عدداً كبيراً من الأهداف في لبنان خلال الساعات المقبلة".





