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المتحدث باسم جيش العدو:خلال دقائق سنوجه إنذارات إلى السكان في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع لإخلاء مباني عديدة تقع بالقرب من منشآت لحزب الله
2024-10-20 | 14:34
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المتحدث باسم جيش العدو:خلال دقائق سنوجه إنذارات إلى السكان في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع لإخلاء مباني عديدة تقع بالقرب من منشآت لحزب الله
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