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عربي و دولي
"واللا" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم
2024-10-21 | 00:21
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"واللا" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم
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واللا عن مسؤول "إسرائيلي": الوثيقة تسمح للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب الله لا يعيد تسليح نفسه
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