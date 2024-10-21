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عربي و دولي
الخارجية الإيرانية: سنتشاور مع أي دولة تقدم مقترحات ومبادرات لوقف جرائم الكيان الصهيوني والاعتداءات في لبنان
2024-10-21 | 04:14
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الخارجية الإيرانية: سنتشاور مع أي دولة تقدم مقترحات ومبادرات لوقف جرائم الكيان الصهيوني والاعتداءات في لبنان
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الخارجية الإيرانية: لا نية لدينا للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى
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