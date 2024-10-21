هوكستين في لبنان وبلينكن الى الشرق الأوسط.... ما هدف هذه الجولة؟

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، إلى إسرائيل ودول عربية في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة، عقب اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار بنيران إسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في "أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".