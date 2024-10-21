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عربي و دولي

ماكرون لنتنياهو: على الأمم المتحدة أن تمارس دورها كاملاً في جنوب لبنان

2024-10-21 | 08:58
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ماكرون لنتنياهو: على الأمم المتحدة أن تمارس دورها كاملاً في جنوب لبنان
ماكرون لنتنياهو: على الأمم المتحدة أن تمارس دورها كاملاً في جنوب لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا، اليوم الاثنين، إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، كما ندد بالهجوم الإسرائيلي على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

وأكد إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أن الأمم المتحدة يجب أن تمارس دورها كاملا في جنوب لبنان، لإفساح المجال أمام عودة السكان المدنيين، كما أعلن قصر الإليزيه.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه "يجب على الأمم المتحدة أن تمارس دورها الكامل في جنوب لبنان للسماح بعودة السكان المدنيين إلى منازلهم بأمان على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل".
كما طلب من نتنياهو "الحفاظ على البنية التحتية وحماية السكان المدنيين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن" في لبنان.
وقال الإليزيه إن ماكرون أبلغ نتنياهو بأنه يرى في "مقتل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار فرصة لمرحلة جديدة محتملة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. 
ماكرون لنتنياهو: على الأمم المتحدة أن تمارس دورها كاملاً في جنوب لبنان

محليات

عربي و دولي

إيمانويل ماكرون

بنيامين نتنياهو

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Aljadeed
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بالفيديو: صاروخ موجه وإستهداف سيارة في دمشق
11:02

بالفيديو: صاروخ موجه وإستهداف سيارة في دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بمقتل شخص على الأقل جراء صاروخ موجّه استهدف سيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

ونقلت، من كانوا في السيارة "مصيرهم مجهول حتى اللحظة"

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، نيران تشتعل في سيارة وسط شارع في المزة، قالوا إنه لحظة الانفجار المجهول للسيارة التي استهدقت في حي المزة في العاصمة دمشق.

11:02

بالفيديو: صاروخ موجه وإستهداف سيارة في دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بمقتل شخص على الأقل جراء صاروخ موجّه استهدف سيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

ونقلت، من كانوا في السيارة "مصيرهم مجهول حتى اللحظة"

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، نيران تشتعل في سيارة وسط شارع في المزة، قالوا إنه لحظة الانفجار المجهول للسيارة التي استهدقت في حي المزة في العاصمة دمشق.

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