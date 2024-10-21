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مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل: مدير الموساد يسعى لاتفاق ينهي حرب غزة ولبنان
2024-10-21 | 11:50
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مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل: مدير الموساد يسعى لاتفاق ينهي حرب غزة ولبنان
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مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل: مدير الموساد يسعى لاتفاق ينهي حرب غزة ولبنان
محليات
عربي و دولي
إسرائيلي
لتايمز
إسرائيل:
الموساد
لاتفاق
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"واللا"عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: إسرائيل سلمت واشنطن وثيقة مبادئ لحل دبلوماسي ينهي الحرب مع حزب الله
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