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القناة 14 الإسرائيلية: القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وغالانت خطط الرد على إيران وقليلون يعرفون الخطة
2024-10-21 | 17:26
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القناة 14 الإسرائيلية: القيادة العسكرية والموساد قدما لنتنياهو وغالانت خطط الرد على إيران وقليلون يعرفون الخطة
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عربي و دولي
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