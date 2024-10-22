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عربي و دولي

مشادات بين وزراء إسرائيليين ورئيس الأركان.. ما السبب؟

2024-10-22 | 01:29
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مشادات بين وزراء إسرائيليين ورئيس الأركان.. ما السبب؟
مشادات بين وزراء إسرائيليين ورئيس الأركان.. ما السبب؟

إندلعت مشادات حادة بين وزراء في حكومة العدو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسبما أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الإثنين.

ولم يشر المصدر لموعد الاجتماع الذي شهد المواجهة، لكنه قال إنها كانت تدور حول توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك رد الفعل على الهجوم بمسيّرة الذي استهدف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية.
ووجه الوزراء سؤالهم إلى هاليفي عن "ما المعقد في جلب المزيد من المساعدات إلى غزة؟ لماذا لم تفعل ذلك بالفعل؟".
ورد رئيس الأركان على هجوم الوزراء بالقول: "ليس لديّ فائض من الموظفين لهذه المهام. هل تريد أن يتعرض جنودنا للأذى أثناء توزيع أكياس الدقيق في النصيرات؟ أريد كل جندي للقتال في غزة ولبنان، وهذا (توزيع المساعدات) ما ستفعله المنظمات الدولية".
كما تناول الاجتماع رد الفعل الإسرائيلي على استهداف منزل نتنياهو في قيسارية بهجوم شنته طائرة مسيّرة قبل أيام.
وحسب "مكان"، وصفت المصادر التي حضرت الاجتماع هجوم الوزراء على رئيس الأركان بأنه كان "كمينا" لهاليفي.
وجاء الهجوم الذي تعرض له هاليفي بعد تحذير بشأن "الاستنزاف الشديد للقوات النظامية والاحتياطية التي تقاتل بلا توقف منذ أكثر من عام"، في قطاع غزة ولبنان.

مشادات بين وزراء إسرائيليين ورئيس الأركان.. ما السبب؟

عربي و دولي

هرتسي هاليفي

إسرائيل

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