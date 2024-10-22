عراقجي: إحتمال توسع رقعة الحرب وارد
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده بذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد في المنطقة، إلا أنها جاهزة لمواجهة كل السيناريوهات، معتبرا أن احتمال توسع رقعة الحرب وارد.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه أجرى لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار ولمس توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب.
وقال عراقجي، إنه إذا "استمر العدوان الصهيوني في اعتداءاته فسنرد عليه"، مشيرا إلى أن "إيران لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة كافة السناريوهات.