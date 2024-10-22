عراقجي: إحتمال توسع رقعة الحرب وارد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده بذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد في المنطقة، إلا أنها جاهزة لمواجهة كل السيناريوهات، معتبرا أن احتمال توسع رقعة الحرب وارد.