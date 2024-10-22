جيش العدو: قصفنا قاعدة بحرّية لحزب الله في بيروت

في بيان له، زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أن "طائرات حربية شنت غارات الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في بيروت، مستهدفة قاعدة مركزية للوحدة البحرية الخاصة بالحزب.



وقال متحدث العدو، شملت الغارات مستودعات أسلحة ومقرات قيادة، بالإضافة إلى بنى تحت أرضية تحتوي على قطع جوية وبحرية تُستخدم لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل. وفق تعبيره.



وأشار البيان إلى أن القاعدة المركزية التي تم استهدافها كانت تستخدم لتخزين قطع بحرية سريعة ولإدارة عمليات بحرية لحزب الله.