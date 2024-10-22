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سي بي إس عن مسؤول أميركي: هوكستين سيسعى للتوصل إلى ترتيب دائم من شأنه أن يؤدي إلى نهاية للصراع في لبنان
2024-10-22 | 08:29
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سي بي إس عن مسؤول أميركي: هوكستين سيسعى للتوصل إلى ترتيب دائم من شأنه أن يؤدي إلى نهاية للصراع في لبنان
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سي بي إس عن مسؤول أميركي: هوكستين سيسعى للتوصل إلى ترتيب دائم من شأنه أن يؤدي إلى نهاية للصراع في لبنان
عربي و دولي
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