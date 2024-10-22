المتحدث باسم جيش العدو: الإعلان عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة خلال القتال في الشمال

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مقتل قائد سرية لوجستية في الكتيبة 299 التابعة للواء الإقليمي برعام بالإضافة إلى مقتل جندي من الكتيبة 51 لواء جولاني وإصابة 9 جنود آخرين خلال المعارك اليوم في الشمال عند الحدود مع لبنان