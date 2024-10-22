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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شرق الخضيرة خشية تسلل طائرات مسيّرة
2024-10-22 | 11:45
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي شرق الخضيرة خشية تسلل طائرات مسيّرة
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والمنطقة المحيطة بها
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