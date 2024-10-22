الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:12
فيديو - بمحيط مطار بيروت.. حريق كبير في منطقة حي السلم
04:13
بالفيديو - حفرة عميقة وسط الطريق جراء الغارة قرب معبر المصنع
03:51
فيديو - الطريق بين المصنع وجديدة يابوس بعد الغارات الليلية المعادية
02:49
بالأرقام... العدو الاسرائيلي يرتكب مجزرة في الجناح ليلاً!
02:05
فيديو - تفعيل الدفاعات الجوية في تل أبيب عقب رشقة صاروخية من لبنان
عربي و دولي
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش أتم استعداده للهجوم على إيران ويبدو أنه سيكون في غضون أيام
2024-10-22 | 13:43
A-
A+
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش أتم استعداده للهجوم على إيران ويبدو أنه سيكون في غضون أيام
مقالات ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قدم لنتنياهو وغالانت قائمة بأهداف للهجوم المحتمل على إيران
القناة 14 الإسرائيلية: سلاح الجو سيعرف الهدف الدقيق للهجوم على إيران قبل وقت قصير من التنفيذ
القناة 14 الإسرائيلية: منازل كبار المسؤولين في إيران أضيفت كأهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش أتم استعداده للهجوم على إيران ويبدو أنه سيكون في غضون أيام
عربي و دولي
الإسرائيلية:
الجيش
استعداده
للهجوم
إيران
ويبدو
سيكون
العودة الى الأعلى
وزير الخارجية الإيراني: أجريت لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار ولمسنا توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب
إيران: بايدن يدعم هجوماً إسرائيلياً علينا
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:30
منظمة العفو الدولية: استهداف إسرائيل لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان يشكل انتهاكا للقانون الدولي
15:30
منظمة العفو الدولية: استهداف إسرائيل لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان يشكل انتهاكا للقانون الدولي
15:22
نتنياهو: بحثت مع بلينكن صيغة حكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب
15:22
نتنياهو: بحثت مع بلينكن صيغة حكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب
15:13
مستشفى زيف في صفد: إستقبلنا اليوم 14 مصاباً جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان
15:13
مستشفى زيف في صفد: إستقبلنا اليوم 14 مصاباً جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان
يحدث الآن
محليات
16:18
المحاميه عبير دبوق أحد مالكي سنتر الساحل الملاصق لمستشفى الساحل للجديد: البناء مقفل منذ بدء العدوان على الضاحية خشية السرقة
محليات
16:14
غارة اسرائيلية تستهدف محيط مسجد القائم في الضاحية الجنوبية
محليات
16:14
غارة اسرائيلية عنيفة تستهدف منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-10-15
نادين الراسي تتأثر بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان: نعيش حياة تملأها رائحة الموت
2024-10-20
جيش العدو يصدر تهديداً بقصف مباني في صور والنبطية ومشغرة
2024-10-13
دعوة للإفراج عن هانيبال القذافي.. ماذا في التفاصيل؟
2024-06-29
صورة - قبل ويمبلدون .. نجم التنس الأوكرانية عارية في "فوغ" !!
2024-10-21
غارة اسرائيلية تستهدف منطقة برج البراجنة
2024-10-07
الطيران الحربي المعادي يُحلّق على علوّ منخفض فوق العاصمة بيروت
بالفيديو
بالفيديو
13:47
مقدمة نشرة أخبار الجديد
13:45
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2024
11:51
خرق جوي كبير تقوم به المقاومة وهجوم بالمسيرات باتجاه الاراضي المحتلة .. مراسل الجديد يواكب التفاصيل مباشرة
11:42
مجازر العدو مستمرة وآخرها في بلدة تفاحتا.. مراسلة الجديد تواكب آخر المستجدات من الزهراني
10:39
هدوء حذر يخيم على الضاحية الجنوبية في بيروت في هذه الاثناء... مراسلة الجديد تنقل المشهد مباشرة:
10:11
كيف يبدو المشهد الميداني عند الجبهة الجنوبية؟ ... مراسل الجديد ينقل التفاصيل مباشرة:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:44
بالصورة: منشورات في المنصورية!
محليات
04:44
بالصورة: منشورات في المنصورية!
محليات
03:35
بالخريطة: العدو يصدر تهديداً جديداً
محليات
03:35
بالخريطة: العدو يصدر تهديداً جديداً
خاص الجديد
05:21
فيديو.. الجديد تحت الأرض في مستشفى الساحل
خاص الجديد
05:21
فيديو.. الجديد تحت الأرض في مستشفى الساحل
محليات
17:23
بالفيديو: ممثلة تنجو من غارة الجناح!
محليات
17:23
بالفيديو: ممثلة تنجو من غارة الجناح!
محليات
07:41
حزب الله يحدد مصير المفاوضات و"أسرى من العدو قريباً"
محليات
07:41
حزب الله يحدد مصير المفاوضات و"أسرى من العدو قريباً"
محليات
02:41
محمد رعد: الميدان هو الحكم.. ولننتبه في كلامنا مع الخارج
محليات
02:41
محمد رعد: الميدان هو الحكم.. ولننتبه في كلامنا مع الخارج
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024