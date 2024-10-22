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وزيرة الخارجية الألمانية: بجب على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق
وزيرة الخارجية الألمانية: بجب على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق
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البيت الأبيض: نجري محادثات يومية مع إسرائيل بشأن لبنان وعليهم اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين
2024-10-22 | 14:31
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البيت الأبيض: نجري محادثات يومية مع إسرائيل بشأن لبنان وعليهم اتخاذ احتياطات لحماية المدنيين
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