منظمة العفو الدولية: استهداف إسرائيل لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان يشكل انتهاكا للقانون الدولي

وزيرة الخارجية الألمانية: بجب على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق

وزيرة الخارجية الألمانية: بجب على حزب الله الانسحاب إلى ما وراء الليطاني والجيش الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق