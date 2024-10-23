للحل دبلوماسي.. ماذا قال بلينكن عن لبنان؟

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، أن "حان الوقت لتحويل النجاح العسكري الإسرائيلي إلى استراتيجي"، مشيرًا إلى جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار في لبنان.



وأوضح أن الأمرين الرئيسيين المتبقيين هما "إعادة الأسرى وإنهاء الحرب"، مع دراسة صيغ جديدة لتحقيقهما.



كما أكد بلينكن على أهمية وجود خطط واضحة للمستقبل في غزة بعد الحرب، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات بشكل مستدام. وأشار إلى ضرورة أن ترد إسرائيل على هجوم إيران بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد أكبر، مع تأكيده رفض إعادة احتلال قطاع غزة.