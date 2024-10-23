وزيرة الخارجية الألمانية: إسرائيل نجحت في إضعاف حزب الله إلى حد كبير

وزيرة الخارجية الألمانية: نقول لإسرائيل إنه لا يمكن مكافحة الإرهاب في جنين ومدن الضفة بتدمير البنى التحتية و نقوم بنقاشات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لإتمام صفقة الأسرى في قطاع غزة