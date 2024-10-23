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عربي و دولي
غالانت لأفراد القوات الجوية في قاعدة هاتزيري: بعد أن نهاجم إيران سيفهم الجميع ما تدربتم عليه
2024-10-23 | 07:20
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غالانت لأفراد القوات الجوية في قاعدة هاتزيري: بعد أن نهاجم إيران سيفهم الجميع ما تدربتم عليه
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