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جيش العدو: إصابة 22 عسكرياً في معارك جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
2024-10-23 | 07:31
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جيش العدو: إصابة 22 عسكرياً في معارك جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
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جيش العدو: إصابة 22 عسكرياً في معارك جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية
محليات
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