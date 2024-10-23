ولي العهد السعودي يبحث مع بلينكن التطورات في غزة ولبنان

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التطورات في غزة ولبنان وجهود وقف العمليات العسكرية.