قتلى وجرحى في هجوم "إرهابي" في انقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، وقوع "قتلى وجرحى" في هجوم "إرهابي" على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

كما أفادت الوكالة بأن قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية أُرسلت إلى منطقة الانفجار وإطلاق النار.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار وإطلاق النار الذي تلاه، في حين رجحت تقارير إعلامية تركية أن الانفجار ناتج عن هجوم انتحاري.