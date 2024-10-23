بالصور - ماكرون يستقبل ميقاتي في قصر الإليزيه

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر الإليزيه حيث إستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلى الفور عقد لقاء ثنائي شارك في جانب منه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.