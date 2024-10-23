دبلوماسي غربي لـ"أ.ف.ب": نشر قوات متعددة الجنسية بجنوب لبنان فكرة مطروحة بعد وقف إطلاق النار

دبلوماسي غربي لـ"أ.ف.ب": ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية