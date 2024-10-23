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ميقاتي لـ"فرانس برس": لا نستطيع أن نلتزم بشيء قبل أن يلتزم الاسرائيلي بوقف النار وعندها يمكن أن نناقش
2024-10-23 | 16:25
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ميقاتي لـ"فرانس برس": لا نستطيع أن نلتزم بشيء قبل أن يلتزم الاسرائيلي بوقف النار وعندها يمكن أن نناقش
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ميقاتي لـ"فرانس برس": لا نستطيع أن نلتزم بشيء قبل أن يلتزم الاسرائيلي بوقف النار وعندها يمكن أن نناقش
عربي و دولي
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