نتنياهو يزعم: "حزب الله كان يخطط لغزو إسرائيل"

زعم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل كشفت عن مخطط لحزب الله لمهاجمة بلاده عبر أنفاق تحت الأرض تتضمن سيارات جيب وصواريخ".

ورأى نتنياهو في حديث الى قناتي c-news وeurope-1 الفرنسيتين، أنه "لو نجحت الخطة لكان مثل هذا الهجوم أكثر ضررا من هجوم حماس على إسرائيل"، وادعى انه على بعد مئة متر من الحدود وجدنا أنفاقا كانت تعد لغزو إسرائيل وهجوم أكبر من هجوم 7 تشرين الأول 2023.



وقال: كانوا يخططون لغزو بسيارات الجيب والدراجات النارية والصواريخ، ومن يعتقد أن هناك وقفا لاطلاق النار هو واهم، مضيفا إن وقف اطلاق النار سيعطي حزب الله فرصة الحصول على أسلحة جديدة ولن نسمح بذلك.



ولفت نتنياهو الى أن "مشكلة لبنان أنه محتل من قبل ايران التي نصبت حزب الله على حد قوله".



وأضاف نتنياهو: سأحرر لبنان من ايران وحزب الله، معتبرا أنها "حرب حضارات وليست فقط حربا وجودية"، وقال: "لن نقبل الا بالنصر".



وأكد نتنياهو أنه "في حرب 2006 صدر قرار بمنع وجود الاسلحة ولم تقم القبعات الزرق بمنع ادخال الصواريخ، متابعا "لن نبقى في لبنان لكننا بحاجة إلى وجود قوات دولية بعد خروجنا، حاولوا اغتيالي وسنرد".