عدوان اسرائيلي فجرا على دمشق وريف حمص

افادت وكالة الانباء السورية "سانا" ان "عسكريا استشهد وأصيب 7 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقطتين في حي كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص ."



وقال مصدر عسكري لـ"سانا": "إنه حوالي الساعة 03:40 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حي كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص."

تابع: "ان العدوان أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة عسكريين بجروح ووقوع أضرار مادية."