ماكرون: لبنان يتعرض لجملة من التحديات تتمثل بهجمات إسرائيل والنزوح ونجتمع اليوم لتقديم الدعم له كي يخرج من محنته

ماكرون: هدف المؤتمر هو دعم عمل الجيش اللبناني يومياً وندعم الخطة لتجنيد على الاقل 600 آلاف جندي اضافي وانتشار 8000 جندي في جنوب لبنان بالتنسيق مع كل شركائنا في القاعة مما يسمح بتوفير الدعم للجيش